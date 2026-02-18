Реклама

08:46, 18 февраля 2026

В российском регионе неизвестные на автомобиле похитили мужчину

В Приморье разыскиваются неизвестные на Toyota Prius, похитившие мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В приморском Артеме неизвестные на автомобиле Toyota Prius похитили мужчину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

По данным следствия, все произошло 16 февраля. Тогда группа неизвестных приехала к частному дому, расположенному на улице Лазо, применив физическое насилие, принудительно посадила в машину пострадавшего и скрылась. Известно, что конечная точка маршрута злоумышленников с потерпевшим также расположена на территории Артемовского городского округа Приморья.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина пытался похитить девочку на улице. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере 470 тысяч рублей.

