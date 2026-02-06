Реклама

В российском регионе мужчина пытался похитить на улице девочку

В Подмосковье осудили мужчину, пытавшегося похитить девочку на улице
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье осудили мужчину, пытавшегося похитить девочку на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статье 30, 126 («Покушение на похищение несовершеннолетнего») УК РФ.

Как установил суд, 1 октября 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице в Балашихе, решил похитить проходящую мимо несовершеннолетнюю. Он представился сотрудником правоохранительных органов, схватил ее за руки против ее воли и не реагировал на сопротивления пострадавшей. Все происходило в общественном месте и девочка, активно сопротивляясь, привлекая внимание к себе. Это помогло ей освободиться и попытаться сбежать.

Но злоумышленник ее догнал и снова схватил, пытаясь повести пострадавшую с собой. Довести задуманное до конца ему помешали очевидцы, которые пришли на помощь несовершеннолетней.

Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере 470 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе попались шесть человек за похищение несовершеннолетних.

