15:49, 2 февраля 2026Силовые структуры

В российском регионе попались шесть человек за похищение несовершеннолетних

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Воронежской области арестовали шесть человек за похищение несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным следствия, 19 декабря 2025 года подозреваемые на площадке около торгового центра на Московском проспекте совершили похищение двух несовершеннолетних, применив к ним насилие, с целью получения от них денег.

В тот же день, находясь у загородного клуба в центральном районе, применяя насилие к пострадавшим, потребовали у них денежные средства. После получения 180 тысяч рублей отпустили потерпевших.

Следователи СК совместно с сотрудниками МВД выявили и задержали шесть подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски, обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что раскрыта вымогавшая миллионы у новоиспеченного россиянина банда иностранцев.

