Раскрыта вымогавшая миллионы у новоиспеченного россиянина банда иностранцев

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Москве задержана группа приезжих, часть из которых оказалась гражданами иностранного государства, вымогавших пять миллионов рублей у новоиспеченного россиянина. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой»). Они арестованы. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщила официальный представитель МВД России, участники банды представлялись сотрудниками правоохранительных органов одной из стран ближнего зарубежья. Они рассказали потерпевшему, что якобы на родине в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о заказной расправе над бывшей сожительницей. После этого они стали угрожать мужчине и требовать у него пять миллионов рублей.

По данным правоохранителей, потерпевший обналичил один миллион рублей и передал его обвиняемым, а потом обратился в полицию. Злоумышленники были задержаны на территории Москвы и Московской области. Выяснилось, что они не имеют отношения к зарубежным правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что на Урале Свердловский областной суд приговорил бывшего смотрящего за Артемовском, криминального авторитета, известного как «криминальный король», Сергея Хитрика к 16 годам лишения свободы.

