Раскрыта судьба «криминального короля» Хитрика

Ну Урале экс-смотрящий за Артемовском Хитрик получил 16 лет колонии

На Урале Свердловский областной суд приговорил бывшего смотрящего за Артемовском, криминального авторитета, известного как криминальный король, Сергея Хитрика приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Хитрик признан виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархи»), частям 1, 2 и 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, в том числе под угрозой применения насилия, а равно под угрозой распространения позорящих сведений, в крупном и особо крупном размерах») и части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с последующим ограничением свободы на два года.

Как установил суд, в период с 2002 по 2004 год Хитрик был назначен смотрящим за Артемовским. Он организовывал, распределял и контролировал преступную кассу, организовывал ее пополнение за счет полученных преступным путем денег, вел пропаганду уголовно-воровских традиций и норм поведения в городе и применял санкции к тем, кто их нарушал.

По данным следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2024 года он вымогал деньги и имущества и совершал разбойное нападение на пятерых человек. С потерпевших Хитрик требовал от 150 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей и переписать на него автомобиль.



Ранее сообщалось, что бывший смотрящий за Артемовским попал под суд из-за мошенницы.