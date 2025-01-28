Бывший смотрящий за российским городом Хитрик попал под суд из-за мошенницы

URA.RU: Заявление в полицию на Хитрика написала профессиональная мошенница

Заявление в полицию на бывшего смотрящего за городом Артемовский Свердловской области Сергея Хитрика написала профессиональная мошенница. Об этом URA.RU сообщила жена фигуранта, обвиненного в занятии высшего положения в преступной иерархии.

По данным издания, жена криминального авторитета заявила, что это не преувеличение. По ее словам, она получала сообщения от других обманутых аферисткой людей. Жена Хитрика отметила, что не собирается делать ангела из мужа, но по тем статьям, которые ему вменяют, он невиновен.

«Именно по этой причине сейчас я буду снова настаивать, чтобы меня допустили к участию в судебном процессе в качестве защитника», — сказала она. Кроме того, супруга обвиняемого обратила внимание на характеристику осужденного. Женщина подчеркнула, что потерпевший в деле ее мужа — Данил Вельмякин — сейчас тоже находится в исправительной колонии №10. «Странный факт, согласитесь» — заявила она.

По информации URA.RU, Сергея Хитрика задержали прошлой зимой. Его обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии, разбое и четырех эпизодах вымогательства. Его имя связано с криминальными событиями, происходившими в Артемовском. На первом суде он заявил, что был смотрящим за городом до 2016 года.

Ранее сообщалось, что на Сахалине выбранный уголовными авторитетами смотрящий отправлен в СИЗО.