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12:41, 28 января 2025Силовые структуры

В суде раскрыли подробности дела бывшего смотрящего за российским городом

На Урале стартовал судебный процесс дела экс-смотрящего Артемовского Хитрика
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывший смотрящий за российским городом Хитрик попал под суд из-за мошенницы

Фото: Telegram-канал Свердловского областного суда

На Урале в Свердловском областном суде стартовал процесс дела бывшего смотрящего за городом Артемовским Сергея Хитрика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 1 и 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство») и по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Во время заседания он отказался выразить свое мнение по поводу обвинения. Его защита считает обвинение несостоятельным.

По версии следствия, до 2024 года Хитрик был смотрящим за городом Артемовским Свердловской области. В период с 2021 до 2024 год он занимался вымогательством денежных средств и имущества для пополнения общака. Потерпевшими по делу признаны пять человек. У них фигурант требовал суммы от 150 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Ранее жена Хитрика заявила, что заявление в полицию на ее супруга написала профессиональная мошенница. Женщина отметила, что не собирается делать ангела из мужа, но по тем статьям, которые ему вменяют, он невиновен.

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