В российском регионе арестован выбранный уголовными авторитетами «смотрящий»

На Сахалине выбранного преступниками смотрящего отправили в СИЗО

На Сахалине выбранный уголовными авторитетами «смотрящий» отправлен в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Сахалинской области.

Арестованный — 49-летний житель Томари. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По данным следствия, в апреле 2019 года фигурант заручился поддержкой преступных авторитетов и его выбрали «смотрящим». Затем, с апреля 2019 года по декабрь 2024 года, он выполнял организационно-распорядительные функции среди находившихся в исправительных учреждениях Сахалинской области и пропагандировал «воровские» и преступные традиции.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Дагестана вынес приговор криминальному авторитету, назначенному вором в законе «положенцем» в российской колонии.

