Назначенный вором в законе «положенец» из российской колонии получил срок за статус

В Дагестане суд дал 9 лет колонии «положенцу» Курбанову за криминальный статус

Верховный суд Дагестана вынес приговор криминальному авторитету, назначенному вором в законе «положенцем» в российской колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Осужденный — Шамиль Курбанов, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Он признан виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Ему назначено наказание в виде 9 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Суд установил, что в 2020 году мужчина, сидевший в исправительной колонии №7, по видеосвязи с мобильного телефона принял участие в сходке с вором в законе, который наделил его статусом «положенец» и полномочиями по криминальному контролю за заключенными. Курбанов насаждал осужденным неформальные нормы и правила так называемого «воровского уклада» до марта 2022 года, после чего он освободился из колонии, отбыв положенный ему срок. Однако вскоре полиция вновь привлекла его к уголовной ответственности за криминальный статус.

30 октября сообщалось, что в Россию экстрадировали из Албании находившегося в международном розыске россиянина Игоря Кокунова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.