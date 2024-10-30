Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:23, 30 октября 2024Силовые структуры

Находившийся в розыске вор в законе Вася Бандит вернулся на родину

Албания экстрадировала в РФ вора в законе Васю Бандита, находившегося в розыске

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

В Россию экстрадировали из Албании находившегося в международном розыске россиянина Игоря Кокунова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина известен в криминальном мире как вор в законе Вася Бандит. Его доставили на родину сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН.

По версии следствия, Кокунов в 1993 году был коронован. В Москве он контролировал деятельность криминальных структур. В 2020 году следователь возбудил в отношении него уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ, однако Кокунов, находясь под домашним арестом, снял электронный браслет и скрылся за границей. В августе 2023 года его объявили в международный розыск.

Год назад Васю Бандита задержала албанская полиция, а местные власти удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о его выдаче. Он неоднократно судим за кражи и грабежи.

***
Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Применение самоходок СУ-100 Вьетнамом оценили

      Заочный приговор автору Mr.Freeman в восемь лет за фейки о Российской армии сочли законным

      Медведь показал мастерство скалолазания около моря и попал на видео

      Возлюбленная Тимати опубликовала видео в облегающем мини-платье

      Выкинувшего семилетнюю дочь из окна россиянина отправили в колонию

      Раскрыты планы россиян на новогоднюю ночь

      Захарова ответила на обвинения главы МОК в адрес России

      Врач назвал неочевидный признак проблем с почками

      В Раде заявили о приближении Зеленским гражданской войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше