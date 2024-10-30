Находившийся в розыске вор в законе Вася Бандит вернулся на родину

Албания экстрадировала в РФ вора в законе Васю Бандита, находившегося в розыске

В Россию экстрадировали из Албании находившегося в международном розыске россиянина Игоря Кокунова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина известен в криминальном мире как вор в законе Вася Бандит. Его доставили на родину сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН.

По версии следствия, Кокунов в 1993 году был коронован. В Москве он контролировал деятельность криминальных структур. В 2020 году следователь возбудил в отношении него уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ, однако Кокунов, находясь под домашним арестом, снял электронный браслет и скрылся за границей. В августе 2023 года его объявили в международный розыск.

Год назад Васю Бандита задержала албанская полиция, а местные власти удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о его выдаче. Он неоднократно судим за кражи и грабежи.