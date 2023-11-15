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18:46, 15 ноября 2023Силовые структуры

Албания передала России криминального авторитета Васю Бандита

Албания передала России криминального авторитета Игоря Кокунова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Албания передала российским правоохранительных органам криминального авторитета Игоря Кокунова, известного в преступном мире как Вася Бандит. Об этом в среду, 15 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Zvezdanews.

По данным издания, экстрадированному россиянину на родине грозит до 15 лет колонии в рамках уголовного дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Вася Бандит был задержан в 2022 году и находился под домашним арестом. Однако он сумел снять электронный браслет и бежать в Европу.

На границе Албании и Черногории его задержали по ордеру Интерпола. Российским силовикам авторитет известен с 1993 года, когда он занимался похищениями предпринимателей и координацией преступников. Вася Бандит был неоднократно судим за кражи и грабежи.

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      Владимир Седов
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