Песков ответил на вопрос о реакции Румынии на предложение Путина

14:43, 1 июня 2026Мир

Песков сообщил об отсутствии реакции Румынии на предложение Путина
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Москва не получила никакого ответа от Бухареста на заявление президента России Владимира Путина о готовности российской стороны проанализировать фрагменты беспилотника, который рухнул на территории Румынии. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Не получали [реакции]», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Выступая перед журналистами на пресс-конференции 29 мая, Путин пояснил, что Россия проведет полноценное расследование и даст оценку инциденту, если ей передадут объективные материалы, в частности куски упавшего дрона.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший на границе с Украиной дрон якобы был российским. По его словам, таков однозначный вывод технического отчета, подготовленного специалистами румынского государства. По его словам, на обнаруженных фрагментах была найдена надпись кириллицей, а исследованные детали полностью совпадают с аналогичными деталями «других беспилотников "Герань-2", ранее обнаруженных на территории Румынии и с полной уверенностью идентифицированных как произведенные в России».

