В Госдуме объяснили цель призыва Зеленского о прекращении горячей фазы конфликта

Депутат Журавлев: Конец горячей фазы конфликта необходим для перегруппировки ВСУ

Призыв президента Украины Владимира Зеленского о прекращении горячей фазы конфликта необходим для перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое объяснение привел в беседе с «Газетой.ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Депутат уверен, что заявление украинского лидера отнюдь не говорит о скором завершении конфликта.

«Скорее всего, удары беспилотниками по российской территории он вряд ли считает чем-то горячим, и заканчивать с этим не намерен. Он говорит о каких-то гарантиях безопасности, и никто не знает, что имеется в виду — может, Украина хочет получить ядерное оружие, что для нас, естественно, категорически неприемлемо», — поделился Журавлев.

До этого украинский депутат Ярослав Железняк рассказал, что Зеленский объявил о возможности завершить конфликт с Россией до ноября текущего года.