Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:48, 25 мая 2026Бывший СССР

Зеленский назвал срок завершения конфликта

Железняк: Зеленский заявил о возможности завершить конфликт с Россией до ноября
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» заявил, что конфликт с Россией может быть завершен до ноября этого года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский депутат Ярослав Железняк.

При этом парламентарий усомнился в правдивости слов президента. По его словам, украинский лидер делал подобные заявления на каждой встрече с депутатами.

«На встрече с депутатами президент в очередной раз озвучил очередную дату теоретического завершения войны. (...) На этот раз это ноябрь 2026-го... хотя даже присутствующие не очень в это поверили. К сожалению», — написал Железняк.

Он также отметил, что встреча носила формальный характер. Депутат подчеркнул, что глава государства и представители правящей партии не затронули ни одного значимого вопроса, включая коррупционный скандал с участием бывшего главы офиса президента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал срок завершения конфликта

    Лавров в разговоре с Рубио раскрыл планы ВС России на Киев

    Назван способ вернуть миллион рублей с покупки квартиры

    В Иране опровергли заявления о готовности вывезти уран

    Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов

    Российская туристка оказалась под угрозой казни в ОАЭ из-за 17 килограммов наркотиков

    Людей с идеальным уровнем холестерина призвали не радоваться раньше времени

    Финляндию предупредили о недооценке военной мощи России

    Предложение президента Чехии отключить Россию от глобального интернета оценили

    Германия шокировала Россию отрицанием геноцида советских людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok