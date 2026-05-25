Российская туристка оказалась под угрозой казни в ОАЭ из-за 17 килограммов наркотиков

Россиянка из Ивановской области прилетела в ОАЭ с 17 килограммами наркотиков

Российская туристка из Ивановской области оказалась под угрозой смертной казни в ОАЭ из-за 17 килограммов наркотиков в багаже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что девушка прилетела в эмираты со знакомым британцем из Таиланда, где работала танцовщицей в клубе, чтобы накопить на билет до родины. Она планировала вернуться в Россию в августе. Родные девушки рассказали, что приятель сам предложил ей поездку в ОАЭ, взял ее паспорт и оформил билеты. Мать россиянки уверена, что мужчина намеренно взял для нее рейс с багажом, чтобы провезти наркотики.

Перед вылетом из Бангкока британец обменялся со знакомым чемоданами, объяснив девушке, что там лежит оборудование для дайвинга. Карина написала о происходящем своей подруге, заметив, что волнуется. По прилете в аэропорт Дубая багаж девушки проверили сотрудники — там обнаружили килограммы каннабиса.

Знакомый пытался обвинить во всем россиянку, но в результате их задержали вместе. В российском посольстве в ОАЭ семье девушки не дали никакой информации о деле. Они наняли адвоката за 2 миллиона рублей, тот уже запросил записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Бангкока, отпечатки пальцев с багажа и экспертизу.

Родным россиянки пришлось открыть сбор средств, чтобы оплатить юридические услуги.

Ранее россиянке на Бали пригрозили пожизненным заключением в тюрьме за марихуану, которую выращивал ее муж в их общем доме. 33-летняя тату-художница Ксения Варламова и ее супруг жили в районе Убунг Каджа с августа 2025 года.