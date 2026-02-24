Россиянке на Бали пригрозили пожизненным заключением за выращиваемую ее мужем марихуану

Российская тату-художница и ее муж выращивали дома на Бали марихуану

Российской гражданке на индонезийском острове Бали пригрозили пожизненным заключением в тюрьме за марихуану, которую выращивал ее муж в их общем доме. Об этом сообщает РИА Новости.

33-летняя тату-художница Ксения Варламова и ее супруг жили в районе Убунг Каджа с августа 2025 года. Мужчина прямо в доме выращивал каннабис, а Варламова знала об этом и не сообщила властям. В ее телефоне нашли фотографии запрещенного растения.

Россиянке предъявили обвинения по статьям о хранении и культивировании наркотиков, а также о несообщении о преступлении. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Судьба супруга женщины неизвестна.

Ранее два российских туриста попались полиции в Таиланде во время перевозки большой партии марихуаны для продажи ее онлайн. Сообщается, что у 34-летнего Ивана и 35-летнего Марка на месте преступления изъяли в качестве улик мешки с наркотиком.