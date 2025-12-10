Реклама

16:31, 10 декабря 2025

Россияне перевозили большую партию марихуаны в Таиланде и попались полиции

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Два российских туриста попались полиции в Таиланде во время перевозки большой партии марихуаны для продажи ее онлайн. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что у 34-летнего Ивана и 35-летнего Марка на месте преступления изъяли в качестве улик мешки с наркотиком, который они перевозили, а также два ноутбука, семь телефонов и двадцать флэшек. Также у них конфисковали микроавтобус. Кроме того, при задержании полиция смогла получить доступ к списку клиентов, так как один из задержанных не успел заблокировать телефон.

Уточняется, что на улицах Пхукета граждане России расклеивали объявления с QR-кодом, который вел на страницу их онлайн-магазина наркотиков. Именно так на них и вышли местные правоохранители.

Ранее стало известно, что российский турист вместе с девушкой и шестилетним ребенком поехал за марихуаной в пригород Пангана и получил мачете по голове. По мнению пострадавших, жителям Таиланда не понравилась видеосъемка.

