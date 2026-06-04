ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
12:25, 4 июня 2026Авто

В центре Москвы перекрыли движение

В Москве перекрыли движение по Кремлевской набережной и Большому Каменному мосту
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ряд дорог в центре столицы в четверг, 4 июня, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения водителей предупредили в пресс-службе городского дептранса в Telegram.

Речь идет о Кремлевской набережной и Большом Каменном мосте. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по Крымскому Валу, Садовой-Кудринской и Тверской улицам от Газетного переулка до Моховой по направлению в центр.

Помимо этого, интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Волгоградского проспекта до Гагаринского тоннеля, на Ярославском шоссе по направлению в центр, а также на внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады.

Вечером в городе ожидаются пробки до 7 баллов из-за дождей с грозами и сильного ветра. Водителей призвали к аккуратности и внимательности на дорогах и порекомендовали по возможности пересесть на городской транспорт.

Накануне многокилометровую пробку на границе России и Монголии сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверили ВВС Швеции

    Россиянам перечислили главные хиты в летних образах 2026 года

    Дмитриев оценил предложение включить Канаду в ЕС

    В Киеве пригрозили Лукашенко

    Под Москвой четырехлетний ребенок прокатился на питбайке и не выжил

    Звезде Голливуда дали условный срок и отправили лечиться от алкоголизма

    Найден способ восстановить суставы при артрозе

    В России назвали три главных навыка предпринимателя в сложное время

    Захарова пошутила о защите Арктики от инопланетян

    Глава комитета Госдумы по налогам позвонил в колокольчик «без больших начальников»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok