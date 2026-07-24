Блогер Артемий похвалил Марко Рубио за кампанию против Международного уголовного суда

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев похвалил госсекретаря США Марко Рубио. Ролик, в котором он высказался на эту тему, опубликован в «VK Видео».

Комментируя новость о том, что Рубио запустил кампанию против Международного уголовного суда (МУС), который он считает угрозой американскому суверенитету, Лебедев назвал госсекретаря США «нашим слоном». Блогер также задался вопросом о том, почему Россия не начала тот же процесс.

По мнению дизайнера, Россия по-прежнему соблюдает международное законодательство, поскольку ожидает одобрения и принятия со стороны Запада. Однако, отметил Лебедев, стране нужно думать в первую очередь о своих интересах, как это делают США. «Они (американцы — прим. «Ленты.ру») показывают силу и получают все, что хотят в этой жизни», — добавил блогер.

Ранее Рубио пообещал ликвидировать Международный уголовный суд. Он также предупредил, что страны, которые отказываются отвергнуть «ложную власть МУС», но при этом рассчитывают на помощь Вашингтона, могут попасть под усиленный контроль.