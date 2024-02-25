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00:02, 25 февраля 2024Интернет и СМИ

«Наш слон». В сети крутых людей называют слонами. Как возник этот мем и что он означает?

Фото: Jorge Dan Lopez / Reuters

«Наш слон», «слоняра», «базированный слон» — такие комплименты активно раздают в соцсетях с конца 2023 года. За такой короткий срок этим титулом успели наградить множество совершенно непохожих друг на друга людей: предпринимателя Илона Маска, журналиста Такера Карлсона, тиктокера Даню Милохина и режиссера Ларса фон Триера. Откуда взялся этот мем, что он означает и кого в России называют слонами?

Несмотря на свое название, мем «слон» не связан с животным миром. «Нашим слоном» пользователи сети могут назвать человека, чья политическая позиция совпадает с их собственными взглядами, а также того, кто смело выражает свое мнение вопреки общепринятому. Часто слово «слон» употребляется в значении «крутой»

«Наш русско-американский слон»

Слово «слон» чаще встречается в лексиконе консервативно настроенных россиян. Обычно так они называют человека, поддерживающего Россию или в целом придерживающегося традиционных взглядов на жизнь. Например, так в сети окрестили певца Диму Билана после его поездки в Донбасс, бойца ММА Конора Макгрегора, который был замечен за прослушиванием гимна России стоя, а также предпринимателя Илона Маска, который хоть и не всецело симпатизирует Москве, но нередко критикует ее оппонентов, и журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина. Карлсона даже назвали «нашим русско-американским слоном».

Мем «Жив, слоняра» посвящен основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину

Скриншот: Telegram-канал «Богема Питерская»

Такая же похвала досталась и датскому кинорежиссеру Ларсу фон Триеру, который после начала конфликта на Украине заявил, что жизни русских тоже важны.

Ларс фон Триер — неожиданно слон

fedotstrelec.docTelegram-канал

В «слоны» в интернете также записали писательницу Джоан Роулинг, которая открыто критиковала политику одобрения трансгендеров; предпринимателя Павла Дурова, заявившего о блокировке Telegram-каналов с призывами к насилию на фоне штурма аэропорта Махачкалы, и актера Юэна Макгрегора, сыгравшего русского аристократа в британском сериале.

Часто «слоном» называют и основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина. После его гибели фотографии людей, похожих на Пригожина, начали подписывать фразой «Жив, слоняра»

Со временем мем подхватили и люди с другими политическими взглядами. «Нашим слоном» они стали называть политика Бориса Надеждина, который намеревался участвовать в президентских выборах в России (ЦИК отказал ему в регистрации из-за недействительных подписей).

Выражение «наш слоняра» часто публикуют вместе с эмодзи бицепса, а также самого слона. В постах консервативно настроенных россиян его обычно сопровождает эмодзи российского флага.

Как менялся мем?

Пользователи сети так охотно раздавали звание «слона», что в итоге вокруг того, насколько тот или иной человек достоин этого, начали возникать споры. Например, присвоение почетной характеристики Папе Римскому Франциску, который призвал российскую молодежь не забывать о наследии великой России, не оценили — в сети решили, что понтифик был недостаточно искренним.

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Чем популярнее становился мем, тем реже его употребляли в политическом контексте. Так, тиктокер Даня Милохин удостоился такой похвалы после того, как похвастался в соцсетях хорошей физической формой, а киберспортивная команда Team Spirit — за победу в турнире по игре Counter-Strike 2 в Польше. Таким образом «слонами» стали называть всех, кто попадает под определение «крутой», «сильный» или попросту «молодец».

В конце концов мем обрел постироничный оттенок, и в ряды «наших слонов» нередко стали записывать в том числе ради шутки. «Наши слоняры» — так в сети поиронизировали над новостью о том, что китайцы восхитились дешевыми российскими секс-игрушками. А со временем тех, чьи взгляды не нравятся конкретному пользователю сети, стали называть «не наш слоняра»

Откуда взялся мем «наш слон»?

В сети предположили, что мем берет истоки в распространенном в советское время выражении «Россия — родина слонов», в котором высмеивалось преувеличение достижений страны. «"Наш слон" или, сокращенно, "слон", означает, что есть какая-то очевидная проблема или важная вещь, многими игнорируемая, и сегодня это выражение используется по отношению к тем, кто не игнорирует это и не боится говорить открыто, типа мощь», — привели в X другую версию.

Кроме того, в сети сочли, что мем про слонов может иметь отношение к армейскому сленгу. «Слон — простой солдат, который тащит на себе всю лямку. Честно стоит наряды, честно работает, но перед дедами уже не шестерит. И не офицерского звания», — уверял один из пользователей X.
В шутку мем связывали и с Республиканской партией США — именно слон является ее символом.

А что если фраза «наш слон» — это псайопс (психологическая операция — прим. «Ленты.ру») Республиканской партии США?

Николай Пирамидзепользователь X
Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2015 году выставили слона перед митингом во Флориде

Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2015 году выставили слона перед митингом во Флориде

Фото: Scott Audette / Reuters

Однако основатель движения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) и блогер Владислав Поздняков уверяет, что в действительности мем про слона придумал он. По его словам, в июле 2022 года он опубликовал пост про преступную группировку «Слоны», действовавшую в Рязанской области в 90-е годы, а затем начал называть слонами всех «крутых мужиков». «Позже выражение "слоны" обрело еще более широкий смысл», — заявлял основатель «Мужского государства».

Чем известен Владислав Поздняков и что такое «Мужское государство»

Владислав Поздняков и основанное им движение «Мужское государство» («МГ») стали широко известны в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, который проводился в России. Блогер обвинял россиянок, которые общались с иностранцами, в распутном поведении, и призывал к их публичному осуждению.

«Мужское государство» утверждало, что основу его идеологии составляют патриархат, национализм и информационная война против действующей власти. Движение зачастую устраивало травлю девушкам, уличенным в неподобающем, по мнению Позднякова и членов сообщества, поведении.

В декабре 2018 года Позднякова приговорили к двум годам условно по статье 282 Уголовного кодекса РФ за возбуждение ненависти к женщинам. Однако позднее приговор был отменен в связи с частичной декриминализацией статьи 282.

Суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в 2021 году. Поздняков к этому времени уже проживал за границей. Незадолго до решения суда он заявил, что больше года не имеет отношения к «МГ», а движением занимаются другие лица.

В настоящий момент Поздняков ведет несколько Telegram-каналов, на которые суммарно подписано более 700 тысяч пользователей

За право называться создателем слона боролись и в штабе Надеждина. Там утверждали, что выражение «наш слон» стало употребляться еще в 2000-е годы, а затем приобрело значение «тот, кто не сдается, несмотря на все трудности и невзгоды». «В 2024-м предлагаем вам сделать его (слона — прим. «Ленты.ру») символом нашего единства», — написали в штабе политика, однако Поздняков обвинил оппонентов во лжи и присвоении мема.

Что означает «базированный слон»?

Иногда в комментариях в сети можно встретить и слонов, наделенных эпитетом «базированный». Его добавляют, чтобы усилить свою степень одобрения человека.

Понятие «базированный» образовалось от английского слова based (в буквальном смысле — имеющий фундамент, основанный на чем-либо). Изначально в английском языке его популяризировал рэпер Lil B — он начал употреблять слово в значении «быть самим собой, не оглядываясь на мнение окружающих».

Но спустя какое-то время слово based стали использовать по отношению к противоречивым идеям. Его нередко употребляли пользователи, тяготеющие к правым политическим взглядам. «Базированными» называли мнения, идущие вразрез с популярными у левых тенденциями — например, поддержкой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) или феминизмом.

Базированный человек — это тот, кто уверен в своем консервативном взгляде на мир и не находится под влиянием текущего либерального духа времени

пользователь Reddit

Надпись на меме «Базированная корпорация»

Изображение: Memepedia

Правда, иногда как на русском, там и на английском языке словом «базированный» просто выражают одобрение. «Based — это сленговый термин, который передает множество разных значений в зависимости от контекста. Обычно based имеет значение "что-то, с чем я согласен" или же "классное", но слово также может использоваться по отношению к чему-то, что считается антилиберальным», — объясняет платформа Know Your Meme, публикующая разборы происхождения различных мемов.

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      Олег Давыдов
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