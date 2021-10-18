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В России запретили «Мужское государство»

Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией
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Адвокат лидера организации «Мужское государство» Дзамболат Габараев
Адвокат лидера организации «Мужское государство» Дзамболат Габараев
Фото: Александра Викулова / Коммерсантъ

Нижегородский областной суд признал объединение «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Об этом сообщает ТАСС.

С иском о признании «Мужского государства» экстремистским в суд обратилась прокуратура региона. Движение не было зарегистрировано в установленном порядке, на деятельность его сторонников поступали жалобы.

12 октября Telegram и YouTube заблокировали каналы лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова. Однако запасной Telegram-канал основателя объединения с более чем 50 тысячами подписчиков продолжал работать, как и канал, с помощью которого его сторонники координируют рейды.

В августе «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикаций с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Активисты движения призвали удалить все посты с упоминаниями «негров», а также «принести извинения перед русской нацией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что правоохранительные органы должны отреагировать на действия сторонников «Мужского государства», если они нарушают закон.

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