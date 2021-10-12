Telegram заблокировал канал основателя «Мужского государства»

Мессенджер Telegram заблокировал канал лидера движения «Мужское государство» Владислава Позднякова на iPhone и мобильных устройствах Android.

При попытке открыть канал показывается сообщение, что он заблокирован из-за нарушения правил App Store или Google Play. При этом запасной канал основателя движения с более чем 50 тысячами подписчиков продолжает работать, как и канал, с помощью которого его сторонники координируют рейды.

Во вторник, 12 октября, видеохостинг YouTube заблокировал канал основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. На сайте видеохостинга сообщается, что канал лидера «Мужского государства» был закрыт из-за «многочисленных или серьезных нарушений политики YouTube, запрещающей разжигание ненависти».

Ранее стало известно, что в мессенджере Telegram заблокируют канал «Мужского государства». Поздняков рассказал, что блокировка произойдет из-за нарушения правил магазинов приложений Apple и Google. Представители американских компаний заявили, что на канале распространяются материалы, дискриминирующие людей из-за их сексуальной ориентации.

До этого сообщалось, что прокуратура Нижегородской области подала иск о запрете деятельности объединения «Мужское государство». Нижегородский суд согласился рассмотреть это заявление.

2 сентября в СМИ распространились сообщения о задержании Позднякова при пересечении азербайджанской границы. Отмечалось, что возможной причиной могли стать обвинения в телефонном терроризме. Спустя пару дней лидер «Мужского государства» признался, что выдумал историю своего задержания.

В августе «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикаций с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Активисты движения призвали удалить все посты с упоминаниями «негров», а также «принести извинения перед русской нацией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что правоохранительные органы должны отреагировать на действия сторонников «Мужского государства», если они нарушают закон.

