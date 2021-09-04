Лидер «Мужского государства» выдумал свое задержание

Лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков признался, что выдумал свое задержание

Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков признался, что выдумал историю своего задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причины такого поступка не уточняются. Ранее администратор его канала уточнил, что не знает подробностей истории, добавив, что «может это очередная его [Позднякова] многоходовочка, может многоходовочка спецслужб».

О задержании Позднякова на границе с Азербайджаном сообщалось 2 сентября. Отмечалось, что возможной причиной могли стать обвинения в телефонном терроризме.

Ранее «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Движение известно своими националистическими и женоненавистническими публикациями.

