В ФСБ опровергли задержание лидера «Мужского государства»

Дагестанские пограничники не задерживали на границе с Азербайджаном лидера движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

В ведомстве предположили, что его могли задержать азербайджанские пограничники, но не дагестанские.

Ранее один из администраторов Позднякова сообщал в Telegram-канале лидера движения о его задержании при пересечении азербайджанской границы.

«Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. После нападок представители компании обратились к Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы Позднякова. Кроме того, некоторые россияне пожаловались на угрозы после поддержки «Тануки».