Сеть «Тануки» попросила Дурова и Минцифры заблокировать «Мужское государство»

Представители сети ресторанов «Тануки» попросили заблокировать Telegram-каналы основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова и его сторонников. Соответствующий пост появился в официальном Instagram-аккаунте сети.

Компания обратилась к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой обратить внимание на личный блог основателя «Мужского государства». Представители сети ресторанов назвали контент, который публикует Поздняков на своем канале, экстремистским и разжигающим ненависть.

«На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим», — говорится в сообщении сети ресторанов.

Также представители «Тануки» поблагодарили подписчиков за поддержку и предложили им принять участие во флешмобе: отметить под постом аккаунты Дурова и Минцифры и спросить, когда канал Позднякова в Telegram будет заблокирован.

«Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества.

Ранее от нападок движения пострадала сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби». Поводом стала публикация в Instagram-аккаунте компании рекламного поста с фотографией, на который темнокожий мужчина сидел в окружении трех девушек. Кадр посчитали пропагандой мультикультурализма. В результате владелец сети ресторанов Константин Зимен был вынужден принести публичные извинения.