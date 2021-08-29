Известная сеть доставки суши извинилась после скандала из-за поста с темнокожим

Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» извинилась после публикации фотографии с темнокожим мужчиной. Соответствующая публикация появилась на странице компании в Instagram.

«От лица всей компании мы хотим принести извинения перед русской нацией за то, что задели русских нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху», — написано а посте.

По словам владельца компании Константина Зимена, на него посыпались гневные комментарии: люди были недовольны тем, что компания пропагандирует «мультикультурализм».

Как считает Зимен, всё началось с обвинений от основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. Участники этой незарегистрированной организации выступают против феминизма, ЛГБТ, а также межнациональных и межрасовых браков.

«Было условие, что они должны извиниться перед русской нацией в своём главном официальном аккаунте Instagram. Они это сделали! На этом вопрос закрыт», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

14 августа в соцсетях «Ёбидоёби» появился рекламный пост с фотографией, на которой темнокожий мужчина сидит в окружении трех девушек. Они улыбаются, едят роллы, поке и лапшу.