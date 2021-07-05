Сеть магазинов «ВкусВилл» извинилась за рекламу с ЛГБТ-парой

Сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» извинилась за рекламу с ЛГБТ-парой. Соответствующий пост был опубликован на странице компании в Facebook.

Мы считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников Компания «ВкусВилл»

Во «ВкусВилле» отметили, что считают своей «целью дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов».

История скандала

30 июня в разделе на сайте торговой сети, посвященном историям о покупателях, и в соцсетях появилась скандальная фотография. На снимке была изображена семья, состоящая из четырех женщин: пара лесбиянок, сестра одной из девушек и ее мать. Многие покупатели выступили с призывами бойкотировать марку и пообещали пожаловаться на пропаганду гомосексуализма в «компетентные органы». Также «ВкусВилл» сообщила о тысячах угроз, поступавших представителям компании и героиням материала.

Позднее эта ссылка оказалась недоступна, а вместо нее появился пост с извинениями. Это вызвало такую же бурную реакцию интернет-сообщества, но уже с другой стороны. Теперь к бойкоту сети стали призывать люди либеральных взглядов, при этом в некоторых комментариях говорилось о «фашистах», «победившем быдле», «прогнувшемся» «ВкусВилле», также популярным оказалось пожелание компании обанкротиться.

О реакции участвовавшей в съемкам ЛГБТ-семьи на скандал не известно.

Резонансные истории

1 июля скандал хозяйки отеля в Анапе, возмутившейся из-за просьбы гостей убрать номер, попал на видео. Известно, что гости заметили шерсть и песок в своей комнате и попросили владелицу гостиницы убраться, однако получили в ответ ее бурную реакцию и оскорбления. Позже женщина извинилась перед жителями Анапы и гостями, списав свое поведение на усталость. Позже она объяснила свое поведение ненавистью к ЛГБТ-сообществам. Владелица гостиницы рассказала, что зашла в комнату к постояльцам, чтобы сделать уборку, и обнаружила на кровати двух целующихся девушек. «Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю ЛГБТ», — сказала она на камеру. После этого

В 2017 году бизнесмен Герман Стерлигов уволил продавщицу за то, что она дала попробовать напиток «пидарасу», зашедшему в магазин на Вятке. Владелец заведения назвал женщину мразью и грязной сволочью и пригрозил другим подчиненным, которые поддержат бывшую коллегу, что вышвырнет их «пинком под зад». По каким признакам он «вычислил» гея, не уточнялось.

В 2013 году общественная организация «Родительский комитет Ставрополья» обнаружила пропаганду гомосексуализма в продававшейся в магазинах сети «Катюша» настольной игре «Фанты». В частности, внимание общественников привлекли задания игры, предлагающие «изобразить любовников одного пола» или «исполнить роль в эротическом фильме». Генеральный директор сети Ирина Петросьян заявила, что магазин признает свою вину и изъял из продажи игру, не дожидаясь решения прокуроров.