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Сеть магазинов «ВкусВилл» отказалась от рекламы с ЛГБТ-парой

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сеть магазинов «ВкусВилл» отказалась от рекламы, в которой поучаствовала ЛГБТ-пара. Об этом сообщается на сайте компании.

Скандальная статья была удалена, а на ее месте теперь находится текст с извинениями перед клиентами. В заявлении говорится, что статья «задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков» и что сотрудники компании «не хотели стать источником раздора и ненависти».

В сообщении также приводится список сотрудников во главе в основателем «ВкусВилла» Андреем Кривенко, которые приносят извинения.

Ранее стало известно, что после публикации статьи сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» сообщила об угрозах, которые стали поступать сотрудникам компании и героиням материала.

Скандальная фотография девушек появилась 30 июня в разделе на сайте торговой сети, посвященном историям о покупателях. На снимке изображена семья, состоящая из четырех женщин: пара лесбиянок, сестра одной из девушек и ее мать.

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