Устроившая скандал хозяйка отеля в Анапе объяснила поведение ненавистью к ЛГБТ

Устроившая скандал хозяйка гостевого дома «Атмосфера Джемете» в Анапе объяснила поведение ненавистью к ЛГБТ-сообществам. Видео, на котором женщина высказывается о своем поступке, опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

Так, владелица отеля, которая нецензурно обругала гостей, рассказала, что зашла в комнату к постояльцам, чтобы сделать уборку, и обнаружила на кровати двух целующихся девушек. «Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю ЛГБТ», — сказала она на камеру.

Кроме того, россиянка заявила, что в ее гостевом доме отдыхают «благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин и женоподобных мужчин» и добавила, что гостиница придерживается семейных ценностей. «Когда я увидела эту картину, я негодовала», — объяснила хозяйка.

1 июля скандал хозяйки отеля в Анапе, возмутившейся из-за просьбы гостей убрать номер, попал на видео. Известно, что гости заметили шерсть и песок в своей комнате и попросили владелицу гостиницы убраться, однако получили в ответ ее бурную реакцию и оскорбления. Позже женщина извинилась перед жителями Анапы и гостями, списав свое поведение на усталость.