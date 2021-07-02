Россиянам разъяснили новые правила въезда на Кипр

Стали известны новые правила въезда на Кипр — с 1 июля власти острова обновили туристический протокол для иностранцев. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, изменения коснулись путешественников из стран «красного списка», куда входит Россия. Как разъяснили специалисты, теперь результаты тестов на COVID-19, который сдают прилетающие по приезде в страну, не будут приходить туристам в формате SMS-сообщений.

Все документы можно будет проверить на онлайн-платформе covid-testcyprus.com. Справки станут доступны в течение трех часов после сдачи анализа. Уточняется, что стоимость тестирования составляет 30 евро (2,6 тысячи рублей).

Также специалисты напомнили, что для въезда на курорт невакцинированным россиянам нужно сдать два ПЦР-теста — не ранее чем за 72 часа до отправления и второй по прилете. Отмечается, что вакцинированные туристы и дети до 12 лет освобождаются от тестирования.

Ранее, 28 июня, Россия возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами, включая Кипр. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом согласовал три рейса в неделю из Москвы в Пафос и четыре рейса из Москвы в Ларнаку. Также авиакомпаниям разрешено выполнять два рейса в неделю из регионов.