Россиянка съездила на Кипр и рассказала об ощущении эксклюзивности на курорте

Россиянка отдохнула на Кипре и назвала курорт эксклюзивным благодаря отсутствию толп туристов. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора статьи, решение полететь на Кипр принял ее муж, который принципиально не хотел ехать в Турцию. Потратив на недельный тур почти 67 тысяч рублей и подготовив документы, супруги беспрепятственно добрались до острова — их рейс не отменили, несмотря на ограничения.

Как рассказала путешественница, ощущение эксклюзивности возникает из-за высокого уровня сервиса и малолюдности курорта.

«Тут чувствуешь себя не туристом на потоке», — подчеркнула девушка. Она добавила, что персонал никогда не просил чаевых, а продавцы и официанты не пытались никого обмануть.

Среди плюсов Кипра туристка отметила чистые пляжи с бирюзовой водой, большой выбор экскурсий и разнообразное питание в отеле. Так, на выбор предлагали фрукты, несколько видов мяса, салаты и арбузы.

Ранее в июне пляжи Кипра назвали самыми чистыми в Европе. Оценка была дана Европейским агентством по охране окружающей среды. Так, качество воды на 100 процентах пляжей республики признано «отличным».