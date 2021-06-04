Названа страна Европы с самым чистым морем

Республику Кипр назвали европейской страной с самым чистым морем. Оценку чистоты воды в разных регионах дали эксперты Европейского агентства по охране окружающей среды на своем сайте.

Отмечается, что островное государство сохранило статус самого благоприятного места для купания — качество воды на 100 процентах пляжей республики признано «отличным».

Высокие баллы получили Австрия — чистейшими признаны 97,7 процента мест для купания, Греция — 97,1 процента, Мальта — 96,6 процента, а также Хорватия — 95,1 процента.

Кроме того, сообщается, что минимальные требования к качеству воды соблюдены в 93 процентах прибрежных зон Европы.

Ранее в мае Испанию назвали страной с самым большим количеством чистых пляжей в мире. Первое место в списке получила Испания — на 614 пляжах королевства не обнаружили загрязнений. Вторую строчку заняла Греция (545 чистых пляжей), а третью — Турция (519 пляжей).