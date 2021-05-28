Названы самые чистые пляжи мира

Испанию назвали страной с самым большим количеством чистых пляжей в мире. Об этом сообщается на сайте премии «Голубой флаг», которая ежегодно вручается пляжам и причалам, вода в которых соответствует высоким стандартам и пригодна для безопасного купания.

Фонд экологического образования (FEE), отвечающий за премию, составил рейтинг из 49 стран мира, оценив качество воды в каждой из них.

Первое место в списке получила Испания — на 614 пляжах королевства не обнаружили загрязнений. Вторую строчку заняла Греция (545 чистых пляжей), а третью — Турция (519 пляжей). Также в рейтинг вошли Франция (410 пляжей), Италия (416 пляжей), Португалия (372 пляжа), Дания (168 пляжей) и Нидерланды (56 пляжей).

Также известно, что Россия расположилась на 21-м месте рейтинга — эксперты высоко оценили 35 пляжей страны.

Ранее, в 2020 году, российская туристка отдохнула в Абхазии и раскрыла правду о чистоте Черного моря на местных пляжах. Так, путешественница рассказала, что перед поездкой многие говорили ей о чистейшей красивой воде, однако такую, по ее словам, можно найти далеко не везде.