Греция предложила России организовать новые авиамаршруты

Греция обсудила с Россией организацию новых авиамаршрутов между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой выступил глава греческого МИД Никос Дендиас во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Для облегчения передвижения мы предложили организовать новые авиалинии между нашими двумя странами», — резюмировал Дендиас во время обсуждения.

Ранее в мае стало известно, что Греция отменила прохождение карантина и ограничение по количеству на въезд в страну для российских туристов. Для въезда в страну россиянам потребуется только сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Помимо этого, границу разрешается пересекать со справкой о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител в организме.