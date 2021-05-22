В Турции озвучили прогноз по возобновлению авиасообщения

Восстановление авиасообщения между Россией и Турцией не предвидится по меньшей мере до июля, дальнейшее развитие ситуации больше зависит от политической обстановки, нежели от коронавирусной инфекции. Такой прогноз со ссылкой на обозревателя издания Cumhuriyet Джале Озгентюрка дает портал «Турпром».

Бизнесмен считает, что запрет на отдых стал «карательной» мерой, обусловленной не столько эпидемической, сколько политической и экономической ситуацией, сложившейся в республике: по его словам, правительство Турции «застряло во внешней политике», что привело к тому, что «бесхозяйственность и эпидемия ударили по экономике». Озгентюрк подчеркнул, что его точку зрения поддерживают российские коллеги по бизнесу.

«Решение запретить Турцию было принято после того, как стало известно о продаже Турецией БПЛА Украине. Более того, правительство предупредило российский бизнес ничего "не планировать" по турам в Турцию на июнь, несмотря на возросший спрос российских туристов», — отметил обозреватель издания. Он предположил, что туристы из России, Великобритании и Германии не смогут появиться на турецких курортах раньше июля.

Озгентюрк считает, что из-за действий властей страна не сможет вернуться к привычным доходам от туризма, которые составляют около 30 миллиардов долларов. «Вакцинация в Турции не увенчалась успехом, а в политическом кризисе также не видно прояснения. Турция не может проводить ту политику, которую хочет, из-за того, что экономика стала слабой», — пояснил он.

При этом он заметил, что для турецкой стороны ситуация с туризмом может ухудшиться по ряду причин. Он упомянул, что Россия открыла чартерные рейсы на альтернативные направления в лице Греции и ОАЭ, и ей есть, что предложить своим гражданам. Кроме того, в ближайшем будущем ожидается полноценное открытие рейсов на египетские курорты.

Ранее сообщалось, что в России запустят новую онлайн-форму жалоб на завышенную стоимость размещения в отечественных гостиницах. В Ростуризме отметили, что в целом туристический сектор ответственно подошел к подготовке к предстоящему курортному сезону, однако есть некоторые объекты, которые завышают цены на проживание.