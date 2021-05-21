Негодующим из-за высоких цен на отдых россиянам дадут возможность пожаловаться

В России запустят новую онлайн-форму жалоб на завышенную стоимость размещения в отечественных гостиницах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Как пояснила спикер, в целом туристический сектор ответственно подошел к подготовке к предстоящему курортному сезону, однако есть некоторые объекты, которые завышают цены на проживание.

Теперь негодующим из-за высокой стоимости отдыха путешественникам дадут возможность пожаловаться на гостиницы, если они заподозрят отельеров в недобросовестном повышении тарифов. Для этого Ростуризм запустит форму обращения граждан на сайте туризмконтроль.рф.

Ранее в мае в России предложили ввести госрегулирование цен на услуги отелей и гостиниц. С такой инициативой выступил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). Как указано в письме, закрытие границ с Турцией вызвало рост цен на проживание в отелях.