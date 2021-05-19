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Россияне описали стоимость отдыха на отечественных курортах фразой «просто грабеж»

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российские туристы, лишившиеся отпуска в Турции из-за закрытия авиасообщения, сравнили стоимость отдыха на отечественных и турецких курортах и описали это фразой «просто грабеж». Отзывы путешественников приводит «Московский комсомолец».

Как рассказала путешественница Ольга Комкова, она планировала улететь в Турцию 20 мая на 10 дней и отдохнуть в четырехзвездочном отеле с системой «все включено». На двоих такая поездка должна была обойтись туристам в 120 тысяч рублей, а когда они попытались заменить путевку на аналогичный вариант в Крыму, ничего равнозначного им предложить не смогли.

«За нормальные отели, которые хоть как-то сопоставимы с заграничными, нужно было доплатить еще около 50 тысяч. В других же либо отсутствовал нормальный бассейн, а море в мае еще холодное, либо наблюдались проблемы с полным пансионом», — уточнила Комкова, добавив, что инфраструктура полуострова также развита плохо.

В то же время другая семейная пара, Наталья и Олег Морозовы, запланировавшие отпуск на август, рассказали, что пока не бронировали отели, но ради интереса решили сравнить цены на отечественных и заграничных курортах. Путешественники отметили, что неплохо зарабатывают и обычно ни в чем не отказывают себе во время отдыха, однако стоимость проживания в Крыму их поразила.

«Цены на наши даты в "пятерках" Ялты начинаются от 600 тысяч рублей, в "четверках" от 450 тысяч и это только с завтраком. Это просто грабеж. При этом в Турции на этот период спокойно можно найти 5-звездочный отель с системой "все включено" за 380-400 тысяч», — уточнили россияне.

При этом, как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, повышение цен на отдых в России не снижает спроса среди потребителей. «Исходя из этого, мы сделали вывод, что наиболее активная аудитория, путешествующая как по стране, так и за рубежом — это обеспеченные туристы, туристы с доходом средним и выше среднего», — пояснила она и добавила, что цены напрямую зависят от спроса.

В мае российский турист, отдыхавший в Сочи, отправился на местный рынок и возмутился «космическими ценами» на представленные на прилавках продукты. На кадрах видно, как мужчина интересуется у продавщицы стоимостью каждого продукта, расположенного на витрине. Так, турист выяснил, что одна форель стоит тысячу рублей, а одна вобла — 100 рублей.

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