Турист возмутился «космическими ценами» на продукты в Сочи

Российский турист, отдыхавший в Сочи, отправился на местный рынок и возмутился «космическими ценами» на представленные на прилавках продукты. Видеоролик, снятый путешественником, размещен на YouTube-канале «Дом у Моря».

На кадрах видно, как мужчина интересуется у продавщицы стоимостью каждого продукта, расположенного на витрине. Так, турист выяснил, что одна форель стоит тысячу рублей, а одна вобла — 100 рублей.

Помимо рыбы, путешественник обратил внимание на завышенные цены на ягоды. Например, небольшой контейнер с малиной можно купить за тысячу рублей, голубики — за 700 рублей. Самой бюджетной оказалась клубника, на которую придется потратить 450 рублей, что, по мнению продавца, считается дешевым.

«Приезжайте в Сочи, если хотите покушать чего-нибудь вкусного», — иронично резюмировал мужчина.

Пользователей сети, посмотревших ролик, также удивили завышенные цены на продукты. «Не покупайте, пусть сами едят», «Такое ощущение, что цены она говорит, как ей нравится», «Да уж, цены конские, и это только начало сезона», «А какие цены будут в сезон? Ужас», «Сочи — русский Монако», — негодовали они в комментариях под публикацией.