Российским авиакомпаниям предсказали банкротство и обвинили их в жадности

Российским авиаперевозчикам предсказали банкротство из-за жадности на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, причиной финансовых трудностей может стать значительное сокращение международных рейсов и высокая конкуренция на внутреннем рынке.

Отмечается, что в надежде на скорое возобновление полетов в другие страны авиакомпании сформировали внушительный парк самолетов, которые теперь простаивают. Также обвинения коснулись того, что предприятия не сокращали свои перевозные емкости.

«Для российских авиакомпаний в прошлом году наступили тяжелые времена, а в этом легче не становится. Можно предположить, что кто-то из перевозчиков будет вынужден сойти с дистанции», — прокомментировал ситуацию собеседник НСН.

При этом специалист рассказал, что пока «на рынке очень тесно», у перевозчиков нет возможности повышать тарифы, однако долго это не продлится — из-за накопленных убытков, увеличения расходов и долгов цены так или иначе вырастут.

Кроме того, кризисная ситуация обостряется за счет того, что сейчас большинство международных рейсов осуществляется «Аэрофлотом». Как пояснил Пантелеев, такая диспропорция, характерная в основном для Москвы, мешает другим авиакомпаниям заработать.

Ранее в мае стало известно, что «Аэрофлот» планирует поощрять привитых пассажиров и сотрудников особыми преимуществами. Детали кампании пока не раскрываются, однако ее запуск намечен на текущую неделю.