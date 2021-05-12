Российская авиакомпания поощрит бонусами вакцинированных пассажиров

Российская авиакомпания «Аэрофлот» будет поощрять пассажиров и сотрудников, прошедших вакцинацию, специальными преимуществами. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, пишет РБК.

Отмечается, что кампания по запуску пакета инициатив стартует на этой неделе, другие детали пока не раскрываются.

Тем не менее издание ссылается на слова главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который заявил, что «Аэрофлот» выделит пассажирам, прошедшим вакцинацию, 10 тысяч миль в бонусной программе авиакомпании.

Ранее в мае авиапассажирам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса. Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Минтрансу с инициативой зачислять от 500 до пяти тысяч рублей в денежном эквиваленте на приобретение билета или услуг людям, с прививочным сертификатом.

10 мая президент России Владимир Путин рассказал, что прививку от коронавируса сделали уже 21,5 миллиона россиян. «Результаты очень хорошие по стране», — сказал он. Глава государства охарактеризовал ситуацию в стране с вакцинацией от COVID-19 как стабильную. В то же время он напомнил главам регионов о необходимости соблюдать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус.