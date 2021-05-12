Авиапассажирам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса

Российские авиакомпании могут начать начислять бонусные мили привитым от коронавируса пассажирам. Об этом пишут «Известия».

Людям с прививочным сертификатом предлагается зачислять от 500 до пяти тысяч рублей в денежном эквиваленте на приобретение билета или услуг. Тем самым, уверены в Общероссийском объединении пассажиров, у россиян появится дополнительный стимул к вакцинированию, что должно снизить риски третьей волны коронавируса и ускорить открытие границ.

Организация считает правильным распространить такую практику на все виды транспорта, от железной дороги до такси и каршеринга. В Минтрансе подтвердили рассмотрение инициативы.

10 мая президент России Владимир Путин рассказал, что прививку от коронавируса сделали уже 21,5 миллиона россиян. «Результаты очень хорошие по стране», — сказал он. Глава государства охарактеризовал ситуацию в стране с вакцинацией от COVID-19 как стабильную. В то же время он напомнил главам регионов о необходимости соблюдать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус.

6 мая Путин назвал отечественные вакцины от коронавируса самыми надежными и эффективными в мире и сравнил их с автоматом Калашникова.

Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».