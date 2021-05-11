Стало известно о возобновлении чартеров из России в популярную пляжную страну

Россия может возобновить полеты в Болгарию, которая считается популярным пляжным направлением среди отечественных путешественников, с 1 июня. Об этом стало известно экспертам портала Tourdom.

Так, согласно информации источника, с лета между странами должно восстановиться регулярное авиасообщение, а чартерные рейсы в балканскую республику могут быть запущены уже 10 июня.

Уточняется, что официальное подтверждение этих данных должно быть озвучено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что консульская служба Болгарии в Москве возобновила процесс приема документов на визу для россиян. Соответствующий приказ вступил в силу 1 мая, но из-за праздников работа началась лишь 5 мая, рассказали в посольстве.

1 мая Болгария открыла границы для россиян, вакцинированных от коронавируса. В список одобренных препаратов в том числе войдет российская вакцина «Спутник V». Документ о завершенной вакцинации должен быть выдан не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.