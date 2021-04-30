Россияне повально заинтересовались билетами в одну европейскую страну

Россияне повально заинтересовались отдыхом в одной европейской стране после объявления об открытии границ. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, за последнюю неделю количество поисковых запросов на билеты по направлению Россия — Болгария выросло на 150 процентов — такой скачок возник после заявления властей о готовности принимать путешественников с 1 мая.

Тем не менее, как отметили эксперты, прямое авиасообщение между странами так и не возобновлено, поэтому туристы смогут добраться на курорт только с пересадкой.

29 апреля правительство Болгарии официально объявило об открытии внешних границ для российских туристов. Как указано в соответствующем распоряжении на сайте МИД, въезжающим необходимо предоставить один из трех документов, подтверждающих отсутствие коронавируса. К ним относятся отрицательные результаты ПЦР-теста, сертификат вакцинации, а также справка о наличии антител.