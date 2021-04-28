Популярная пляжная страна объявила о готовности выдавать визы россиянам

МИД Болгарии, популярной среди туристов пляжной страны, объявил о готовности выдавать визы российским путешественникам по упрощенной процедуре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы министерства Екатерины Захариевой.

По словам политика, для россиян, которые составляют большинство въездного туристического потока, процесс оформления документов будет смягчен по максимуму.

Также отмечается, что данная услуга будет доступна в 59 городах на территории России. Туроператоры, имеющие аккредитацию в консульстве, смогут принимать заявки в электронном виде.

«Российские туристы, желающие посетить республику, смогут получать визы и у туроператора, и в визовом центре», — сообщила спикер.

Ранее, 1 апреля, исполняющий обязанности министра здравоохранения Костадин Ангелов заявил, что Болгария откроет границы для иностранцев 1 мая. Для въезда путешественникам необходимо будет предоставить один из трех документов, подтверждающих отсутсвие коронавирусной инфекции.