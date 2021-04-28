Стало известно о возможном открытии новых стран для россиян летом

По оценкам экспертов, открытие границ с новыми зарубежными странами произойдет 1 июня. Об этом сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Так, стало известно, что вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИД оценить возможность возобновления полетов по новым направлениям до 11 мая.

Уточняется, что рассматривается план по взаимному возобновлению авиасообщения с Австрией, Болгарией, Данией, Доминиканой, Израилем, Иорданией, Исландией, Ирландией, Италией, Кипром, Люксембургом, Маврикием, Мальтой, Марокко, Мексикой, Молдовой, Польшей, Португалией, Саудовской Аравией и Тунисом.

Тем не менее эксперты предупреждают, что не стоит ожидать положительного финального решения по всем пунктам из списка. Специалисты отмечают, что список из 30 государств существовал и раньше, однако они все еще остаются закрытыми для туристических поездок.

Ранее, 1 апреля, власти Кипра объявили об открытии границ для российских туристов без обязательной двухнедельной изоляции при условии, что они сдадут два ПЦР-теста, которые покажут отрицательные результаты.