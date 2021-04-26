Кипр начнет принимать россиян без ограничений при одном условии

Власти Республики Кипр заявили о готовности принимать российских туристов без ограничений с 10 мая при соблюдении одного условия. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам министра туризма Кипра Савваса Пердиоса, иностранцы смогут беспрепятственно въехать в государство при наличии сертификата о полной вакцинации, в том числе российским препаратом «Спутник V». Уточняется, что путешественники должны будут загрузить документ на портал Cyprus Flight Pass.

Ранее, 1 апреля, власти Кипра объявили об открытии границ для российских туристов без обязательной двухнедельной изоляции при условии, что они сдадут два ПЦР-теста, которые покажут отрицательные результаты.