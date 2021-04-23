Популярный среди россиян курорт введет локдаун

Кипр, популярный среди россиян курорт, ужесточит карантинные меры. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что совет министров Кипра принял решение ввести локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Согласно распоряжению, с 26 апреля до 9 мая включительно в республике вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00, а из дома можно будет выйти только раз в день, заранее отправив электронное уведомление.

Также запрещена работа всего общепита и непродуктовых магазинов, церковные службы будут совершаться без присутствия людей, за исключением Пасхи.

В последние дни на острове наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 927 новых случаев коронавируса, при том что население Кипра составляет порядка 800 тысяч человек.

1 апреля Кипр объявил об открытии границ для российских туристов без обязательной 14-дневной изоляции. Минздрав республики официально включил Россию в список стран, гражданам которых будет разрешен въезд на остров. Для этого путешественники дважды должны пройти тестирование на коронавирус: одно за 72 часа до поездки, другое — по прибытии в аэропорт.