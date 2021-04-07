Туристам разъяснили правила пребывания на Кипре

Пребывающие на Кипре туристы перед выходом из отелей должны отправлять СМС-сообщение на специальный номер, либо заполнить специальный бланк. Об этом правиле рассказал генеральный директор Кипрской гостиничной ассоциации (Pasyxe) Филокипрос Руссунидис, пишет газета Cyprus Mail.

Как разъяснил Руссунидис, жители острова, кроме самых пожилых, должны оповещать власти о своем выходе из дома. Для этого следует отправить СМС-сообщение на номер +357 8998. Это же требование распространяется и на отдыхающих в стране туристов.

В случае, если путешественники не могут отправить такое сообщение из-за каких-либо проблем с телефонами или провайдерами мобильной связи, они должны заполнить специальный бланк. В нем будет прописано, что его владелец проживает в отеле и является участником организованной туристической группы, или совершает выход из отеля самостоятельно чтобы прогуляться, посетить магазин или ресторан и т.д. Туристы, как и жители Кипра, могут совершать два выхода из дома по будням и три по выходным дням.

Кипр открыл границы для российских туристов с 1 апреля без обязательного прохождения 14-дневного карантина. Минздрав республики официально включил Россию в список стран, гражданам которых будет разрешен въезд на остров. Путешественникам не нужно будет соблюдать двухнедельную самоизоляцию по прибытии в страну при условии, что они сдадут два ПЦР-теста, которые покажут отрицательные результаты. Так, первое тестирование туристам придется пройти за 72 часа до въезда на Кипр, а второе — непосредственно в одном из аэропортов острова, в Ларнаке или Пафосе.