Россиянам посоветовали отдыхать в Турции только при одном условии

Доктор медицинских наук Виктор Зуев посоветовал туристам перед поездкой в Турцию привиться российской вакциной от коронавируса. Об этом врач сказал в интервью РЕН ТВ.

Как подчеркнул вирусолог, новые штаммы коронавируса быстро распространяются, однако ни одна мутация не сильнее разработанных в России вакцин. Тем не менее, прививка не исключает вероятности заражения коронавирусом. Зуев уточнил, что у привитого человека условия течения болезни будут значительно легче.

«Если вы привились, можете ехать в Турцию, куда угодно. Если вы привились, у вас хорошие антитела, поезжайте, отдыхайте, развлекайтесь», — добавил врач.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции. Помимо этого препарата, в стране зарегистрированы еще две: «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», также проходит процедуру регистрации «Спутник Лайт».

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин обратился к россиянам и призвал сделать прививку от коронавируса, не полагаясь на авось. Он отметил, что массовая вакцинация идет во всех регионах страны, и каждый россиянин может привиться бесплатно.