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Мишустин обратился к россиянам в связи с вакцинацией от COVID-19

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Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к россиянам и призвал сделать прививку от коронавируса, не полагаясь на авось. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 6 апреля.

«Сделать прививку сегодня — это самый надежный способ защитить себя. Мы гораздо быстрее остановим распространение опасной болезни, если будем активнее вакцинироваться, — сказал Мишустин. — Невозможно предугадать, как будет протекать болезнь, бывают очень тяжелые случаи».

Он отметил, что массовая вакцинация идет во всех регионах страны и каждый россиянин может привиться бесплатно. «Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни», — подчеркнул глава правительства.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции. Помимо этого препарата, в стране зарегистрированы еще три: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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